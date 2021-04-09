В США закрыли два центра вакцинации препаратом J&J

Прививочные пункты были закрыты из-за побочной реакции на вакцину.

В США, а именно в Северной Каролине и Колорадо, приостановили работу два центра вакцинации населения препаратом Johnson & Johnson. Уточняется, что прививочные пункты были закрыты из-за появления у нескольких десятков человек нежелательных реакций на инъекцию. Об этом сообщает газета Коммерсант, ссылаясь на издание The Wall Street Journal.

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Напомним, что в Европе прокомментировали планы США назначить специального представителя по газовому проекту «Северный поток-2».