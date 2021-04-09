В Европе ответили на планы США назначить спецпредставителя по СП-2

Бернхард Зимниок: назначение спецпосланника показывает, что для Вашингтона важно остановить строительство трубопровода.

Член Европейского парламента от партии «Альтернатива для Германии» Бернхард Зимниок сообщил изданию РИА Новости, что планы США назначить спецпредставителя для остановки газового проекта «Северный поток-2» являются «неприемлемыми» и «оскорбительными». Он напомнил, что Вашингтон на протяжении нескольких лет вмешивается в строительство трубопровода, однако последние действия американской стороны требуют четкого дипломатического ответа от Берлина.

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По словам Зимниока, правительству Германии необходимо дать понять администрации главы США Джо Байдена, что любое вмешательство во внутренние дела страны «нанесет непоправимый урон партнерским отношениям с Вашингтоном».

Ранее Берлин обвинил Белый дом в ведении войны против «Северного потока-2».