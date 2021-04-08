Названо условие отмены масочного режима в офисах

Окончательное решение о снятии масок будет зависеть от эпидемиологической ситуации в России.

Академик РАН, Заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в интервью радио Sputnik озвучил условие, при котором масочный режим в офисах может быть отменен. По его мнению, для снятия масок в закрытых помещениях необходимо, чтобы все сотрудники сделали прививку от коронавируса или переболели COVID-19.

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Также Покровский отметил, что в офисах наблюдается повышенный риск инфицирования коронавирусом, поэтому людям следует соблюдать рекомендованные меры предосторожности: как можно чаще проветривать помещение, носить защитные маски, периодически мыть руки с мылом, пользоваться санитайзерами и дезинфицировать все поверхности помещения.

Ранее «Капитал страны» писал, что в России за прошедшие 24 часа диагностировали 8672 новых случая COVID-19.