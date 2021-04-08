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Германия обвинила США в ведении войны против СП-2

08.04.2021 18:21
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Германия обвинила США в ведении войны против СП-2

Вальдемар Гердт считает, что действия США могут нанести вред американскому бизнесу.

Член комитета бундестага Германии по международной политике Вальдемар Гердт рассказал изданию РИА Новости, что США объявили и ведут войну против энергетического проекта «Северный поток-2». По его словам, попытки заблокировать газопровод угрожают безопасности Европы. Гердт добавил, что Вашингтон устраняет конкурента не только политическими, но, возможно, и военными методами. Кроме того он подчеркнул, что Германия должна ответить на такие действия США, поскольку Белый дом ведет войну против экономических проектов европейских союзников.

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Напомним, что США хотят создать специальную должность для остановки «Северного потока-2», а также ввести дополнительные санкции в отношении газопровода.

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