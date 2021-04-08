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США введут новые санкции против СП-2

08.04.2021 15:30
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США введут новые санкции против СП-2

Вашингтон рассматривает возможность наложения новых ограничительных мер против газопровода, однако окончательного решения по данному вопросу нет.

Министерство юстиции США одобрило принятие двух пакетов новых санкций против газового проекта «Северный поток-2». В мае американскому конгрессу должны предоставить программу ограничительных мер с целью прекратить строительство второй ветки газопровода, после чего она будет направлена на рассмотрение президенту США Джо Байдену. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на газету Politico.

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Ранее «Капитал страны» писал, что США хотят назначить спецпосланника для диалога о прекращении строительства «Северного потока-2».

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