СМИ: США хотят создать должность для остановки СП-2

По информации Politico, вторая ветка газопровода готова на 96%.

Власти Соединенных Штатов Америки хотят создать должность спецпосланника, который будет заниматься вопросом остановки строительства энергетического проекта «Северный поток-2». Об этом сообщает американское издание Politico, ссылаясь на источники.

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По словам собеседников газеты, советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан неофициально предложил занять данный пост экс-спецпосланнику по вопросам международной энергетики в администрации Барака Обамы Эймосу Хохстейну, однако пока он не дал ответа, пишет Интерфакс.

Ранее стало известно, почему США усиливают давление на «Северный поток-2».