На Украине заявили, что Зеленский прибыл в Донбасс

Владимир Зеленский встретится с военнослужащими на передовой в Донбассе.

Пресс-служба украинского главы сообщила, что лидер Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс, потому что за последнее время увеличилось число обстрелов в Донецкой народной республике (ДНР).

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Однако в самопровозглашенной ДНР беспокоятся о том, что рабочая поездка украинского президента может привести к обострению обстановки на линии соприкосновения, пишет РИА Новости.

Напомним, что, по мнению Владимира Зеленского, вступление Киева в Североатлантический альянс поможет урегулировать ситуацию в Донбассе.