Награждение лучших журналистов России состоится 8 апреля

Начало форума в 12.00, церемонии награждения – в 15.00.

Сегодня, 8 апреля 2021 года, в 15:00 пройдет награждение победителей XXVII Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России». Организатором мероприятия выступила Торгово-промышленная палата (ТПП) России, оно состоится в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Кроме того в рамках награждения пройдет Всероссийский форум деловых СМИ «Деловые СМИ в период пандемии: новые вызовы и тренды», начало которого запланировано на 12:00. Участники конференции затронут вопросы, связанные с существующими проблемами в сфере средств массовой информации, деятельностью деловых масс-медиа на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а также трансформацией СМИ в условиях ограничений по COVID-19.

Напомним, что мероприятие состоится как в режиме онлайн, так и в оффлайн-формате. Посмотреть церемонию можно будет по ссылке http://pressmia.ru/pressclub/20210408/953137069.html.

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