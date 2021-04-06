В РФ производителям масла и сахара могут выделить 9 млрд рублей

Документ предполагает компенсацию затрат с апреля по сентябрь (включительно) 2021 года.

Правительство Российской Федерации разработало законопроект о выделении 9 млрд руб. на возмещение производителям сахара и подсолнечного масла части убытков для стабилизации цен на базовые продукты питания. Таким образом, в 2021 году изготовителям подсолнечного масла могут компенсировать 10 руб. за 1 литр масла, а производителям сахара – 5 руб. за 1 кг. товара, пишет ТАСС.

Спасибо, что выбираете «Капитал страны»! Самые интересные новости читайте в Instagram-канале «Капитала страны»

Ранее сообщалось, что в Госдуму вновь внесли проект закона об индексации пенсий работающим пенсионерам.