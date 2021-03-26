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Российский газ заблокировали в Суэцком канале
26 Марта 2021 588 0 Экономика
Перекрытие Суэцкого канала контейнеровозом Ever Green затронуло поставки российского газа и нефти. Три танкера, доставлявших СПГ в Азию, встали в общей пробке, а еще четыре нефтяных танкера находятся на входе или на подходе к каналу. Всего же на обоих концах канала скопилось около 150 судов, пишет «Коммерсант».
Контейнеровоз встал на пути российских энергопоставок
- В разрастающейся пробке в Суэцком канале, который несколько дней уже перекрыт 400-метровым контейнеровозом Ever Green, застряли три СПГ-танкера, которые перевозят российский газ в Азию. Суда Yamal Spirit, Clean Horizon и Yenisei, обслуживающие грузы НОВАТЭКа с проекта «Ямал СПГ», следовали из Азии через Суэцкий канал. По данным Marineraffic, на которые ссылается «Коммерсант», суда встали в заторе и пока не идут по более продолжительному пути в обход мыса Доброй Надежды.
- Также к пробке приближаются четыре российский нефтетанкера, которые везут смесь Каспийского трубопроводного консорциума. По данным агентства Argus, это преимущественно казахстанская нефть, но в общем объеме есть и часть российского топлива. Однако затор в Суэцком канале никак не скажется на поставках российской нефти Urals в Азию. Крупные танкеры с сырьем из России обычно идут вокруг мыса Доброй Надежды, поскольку они не могут пройти через Суэц.
- Тем не менее в Европе цена на Urals может возрасти – по каналу на континент доставляется среднетяжелая нефть с Ближнего Востока. Ее дефицит увеличит спрос на российскую марку. Но критического влияния на рынок ситуация не окажет, убежден аналитик Fitch Дмитрий Маринченко. Другое дело СПГ – спотовые цены на него могут временно вырасти. Правда, из-за снижающегося спроса и окончания отопительного сезона в Северном полушарии рост будет незначительный.
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- Контейнеровоз Ever Green перекрыл Суэцкий канал 23 марта. Он встал поперек канала из-за усиления ветра в южной части канала и сел на мель. Восемь буксиров не смогли переместить судно, застрявшее по диагонали на однополосном участке. Как сообщает Норвежская ассоциация судовладельцев, на обоих концах канала заблокировано около 150 судов. В голландской компании Boskalis, занимающейся освобождением судна, заявили, что разблокировка канала может занять несколько недель.
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