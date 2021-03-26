Российский газ заблокировали в Суэцком канале 588 0 Экономика

Перекрытие Суэцкого канала контейнеровозом Ever Green затронуло поставки российского газа и нефти. Три танкера, доставлявших СПГ в Азию, встали в общей пробке, а еще четыре нефтяных танкера находятся на входе или на подходе к каналу. Всего же на обоих концах канала скопилось около 150 судов, пишет «Коммерсант».