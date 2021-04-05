Кудрин: снизить уровень бедности в России можно до 2030 года

Алексей Кудрин рассказал, что существуют меры, «разумные по ресурсам», которые могут сократить уровень нищеты в ближайшие годы.

Глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин во время заседания комитета по контролю и регламенту в Государственной думе заявил, что Россия может снизить уровень бедности раньше 2030 года. По его словам, некоторые предложения СП позволят уменьшить вдвое количество россиян, находящихся за чертой нищеты. Также Кудрин отметил, что такие изменения могут произойти уже в ближайшие годы, пишет ТАСС.

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Ранее сообщалось, что власти России оставят большинство граждан страны за чертой бедности до 2030 года.

Напомним, что лидер РФ Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 апреля.