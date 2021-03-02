Власти оставят большинство россиян за чертой бедности до 2030 года 549 3 Экономика

Около 19 млн россиян придется ждать до 2030 года, когда правительство достигнет цели и в два раза снизит число граждан, проживающих за чертой бедности. В течение десяти лет доходы должны вырасти как минимум у 9 млн человек, находящихся в нищете. Главным образом это произойдет за счет ускорение темпов экономического роста до 3% ВВП в год. Об этом в интервью ТАСС заявила первый вице-премьер Татьяна Голикова.