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Власти оставят большинство россиян за чертой бедности до 2030 года
2 Марта 2021 549 3 Экономика
Около 19 млн россиян придется ждать до 2030 года, когда правительство достигнет цели и в два раза снизит число граждан, проживающих за чертой бедности. В течение десяти лет доходы должны вырасти как минимум у 9 млн человек, находящихся в нищете. Главным образом это произойдет за счет ускорение темпов экономического роста до 3% ВВП в год. Об этом в интервью ТАСС заявила первый вице-премьер Татьяна Голикова.
Выхода из нищеты придется ждать десять лет
- Первый вице-премьер РФ Татьяна Голикова пообещала, что правительство выполнит цель и к 2030 году вдвое сократит число россиян, проживающих за чертой бедности. По итогам 2020 года, согласно Росстату, армия бедных в России выросла на 1,2 млн человек и достигла 18,8 млн. Это 12,8% населения страны.
- Бедными они считаются, поскольку имеют доходы ниже прожиточного минимума – 12 542 руб. для трудоспособного населения, 9 519 руб. для пенсионеров и 11 580 руб. для детей. Количество бедных выросло в результате падения доходов россиян на 3,5% за год. Но и до пандемии бедствующего населения было 12,3% (данные за 2019 год).
- Президент Владимир Путин пообещал в 2018 году решить вопрос бедности за свой 6-летний президентский срок – до 2024 года. В 2020 году уровень бедности должен был снизиться до 11,1%, в 2022-м – до 9,3%, а в 2024-м – до 6,6%. Но с приходом нового правительства и разгоревшейся пандемией, а также обнулением президентских сроков Путина планы решили переписать и отложить цели с 2024-го на 2030-ый год.
- Новый план правительство Михаила Мишустина внесло в Госдуму 1 марта. По словам Голиковой, его должны утвердить в Совете по национальным проектам. Властям для решения задачи придется рассчитывать не только на бюджет, но и на темпы роста экономики. Как отметила Голикова, правительство уже повысило оплату труда, денежное довольствие военнослужащих, обеспечило индексацию пенсий не ниже уровня инфляции, а также увеличило пособия по безработице.
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- При этом правительство будет настаивать на том, чтобы минимальный размер оплаты труда был выше прожиточного минимума. Запущен и механизм социального контракта в 21 регионе. В 2021 году он распространится на всю страну. Однако основную работу по борьбе с бедностью будут проводить регионы. По словам Голиковой, каждый регион «выстраивает для себя свою линейку», тогда как правительство может давать лишь «методологические рекомендации».
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И опять все ложится на регионы! А где- же интересно деньги регионы возьмут? Когда все уходит в Москву. Тогда надо прекратить кормить Москву! А так будем ждать не 2030 а и 2040 и 2050! Короче пока все не передохнут!
Хочется только плюнуть.
Около 19 млн россиян придется ждать до 2030 года, когда правительство достигнет цели и в два раза снизит число граждан, проживающих за чертой бедности блиин .. всего 3 слова, а какой позитив-- проживающих за чертой бедности---. Прям аж вооот такой камень с души свалился .. а то я уж подумал Родина сказала надо-пенсионеры ответили раз надо -значит надо все равно все там стройными рядами (но на разных кладбищах)будем ... … а тут еще и шанс появился если еще 10 лет продержимся правда не все +++В течение десяти лет доходы должны вырасти как минимум у 9 млн человек, находящихся в нищете+++согласно Росстату, армия бедных в России выросла на 1,2 млн человек и достигла 18,8 млн. Это 12,8% населения страны.+++Бедными они считаются, поскольку имеют доходы ниже прожиточного минимума – 12 542 руб. для трудоспособного населения, 9 519 руб. для пенсионеров и 11 580 руб. для детей.+++ и еще чуть чуть текста об исправлении ситуации и борьбой с бедностью +++Но с приходом нового правительства и разгоревшейся пандемией, а также обнулением президентских сроков Путина планы(борьбы с бедностью) решили переписать и отложить цели с 2024-го на 2030-ый год.