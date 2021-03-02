Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
02 МАР, 23:59 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

02 МАР, 23:59 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Власти оставят большинство россиян за чертой бедности до 2030 года

2 Марта 2021 549 3 Экономика
Власти оставят большинство россиян за чертой бедности до 2030 года

Около 19 млн россиян придется ждать до 2030 года, когда правительство достигнет цели и в два раза снизит число граждан, проживающих за чертой бедности. В течение десяти лет доходы должны вырасти как минимум у 9 млн человек, находящихся в нищете. Главным образом это произойдет за счет ускорение темпов экономического роста до 3% ВВП в год. Об этом в интервью ТАСС заявила первый вице-премьер Татьяна Голикова.

Выхода из нищеты придется ждать десять лет

  • Первый вице-премьер РФ Татьяна Голикова пообещала, что правительство выполнит цель и к 2030 году вдвое сократит число россиян, проживающих за чертой бедности. По итогам 2020 года, согласно Росстату, армия бедных в России выросла на 1,2 млн человек и достигла 18,8 млн. Это 12,8% населения страны.
  • Бедными они считаются, поскольку имеют доходы ниже прожиточного минимума – 12 542 руб. для трудоспособного населения, 9 519 руб. для пенсионеров и 11 580 руб. для детей. Количество бедных выросло в результате падения доходов россиян на 3,5% за год. Но и до пандемии бедствующего населения было 12,3% (данные за 2019 год).
  • Президент Владимир Путин пообещал в 2018 году решить вопрос бедности за свой 6-летний президентский срок – до 2024 года. В 2020 году уровень бедности должен был снизиться до 11,1%, в 2022-м – до 9,3%, а в 2024-м – до 6,6%. Но с приходом нового правительства и разгоревшейся пандемией, а также обнулением президентских сроков Путина планы решили переписать и отложить цели с 2024-го на 2030-ый год.
  • Новый план правительство Михаила Мишустина внесло в Госдуму 1 марта. По словам Голиковой, его должны утвердить в Совете по национальным проектам. Властям для решения задачи придется рассчитывать не только на бюджет, но и на темпы роста экономики. Как отметила Голикова, правительство уже повысило оплату труда, денежное довольствие военнослужащих, обеспечило индексацию пенсий не ниже уровня инфляции, а также увеличило пособия по безработице.

Читайте первыми эксклюзивные материалы в Telegram-канале «Капитала страны»

  • При этом правительство будет настаивать на том, чтобы минимальный размер оплаты труда был выше прожиточного минимума. Запущен и механизм социального контракта в 21 регионе. В 2021 году он распространится на всю страну. Однако основную работу по борьбе с бедностью будут проводить регионы. По словам Голиковой, каждый регион «выстраивает для себя свою линейку», тогда как правительство может давать лишь «методологические рекомендации».
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
22:04 0 0
Гость:

И опять все ложится на регионы! А где- же интересно деньги регионы возьмут? Когда все уходит в Москву. Тогда надо прекратить кормить Москву! А так будем ждать не 2030 а и 2040 и 2050! Короче пока все не передохнут!

16:57 3 0
Лина:

Хочется только плюнуть.

15:39 1 0
Александр Н:

Около 19 млн россиян придется ждать до 2030 года, когда правительство достигнет цели и в два раза снизит число граждан, проживающих за чертой бедности блиин .. всего 3 слова, а какой позитив-- проживающих за чертой бедности---. Прям аж вооот такой камень с души свалился .. а то я уж подумал Родина сказала надо-пенсионеры ответили раз надо -значит надо все равно все там стройными рядами (но на разных кладбищах)будем ... … а тут еще и шанс появился если еще 10 лет продержимся правда не все +++В течение десяти лет доходы должны вырасти как минимум у 9 млн человек, находящихся в нищете+++согласно Росстату, армия бедных в России выросла на 1,2 млн человек и достигла 18,8 млн. Это 12,8% населения страны.+++Бедными они считаются, поскольку имеют доходы ниже прожиточного минимума – 12 542 руб. для трудоспособного населения, 9 519 руб. для пенсионеров и 11 580 руб. для детей.+++ и еще чуть чуть текста об исправлении ситуации и борьбой с бедностью +++Но с приходом нового правительства и разгоревшейся пандемией, а также обнулением президентских сроков Путина планы(борьбы с бедностью) решили переписать и отложить цели с 2024-го на 2030-ый год.

Статьи

Два месяца цены на курицу и яйца не будут расти. Власти их заморозили

Два месяца цены на курицу и яйца не будут расти. Власти их заморозили
Экономика 1

«Глупая работа». Лукашенко отказался объединяться с Россией

«Глупая работа». Лукашенко отказался объединяться с Россией
Политика 1

Предложением Путина скрыть информацию о налогах за 5 млн рублей воспользовалась половина олигархов

Предложением Путина скрыть информацию о налогах за 5 млн рублей воспользовалась половина олигархов
Экономика 2

Космодром «Восточный» никогда не будет достроен. Рогозин объяснил это требованиями каждой ракеты

Космодром «Восточный» никогда не будет достроен. Рогозин объяснил это требованиями каждой ракеты
Наука и технологии 1

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Жители Рязанской области приобретают продукты на ярмарках выходного дня

Жители Рязанской области приобретают продукты на ярмарках выходного дня

В Смоленске модернизируют производство комбикормов

В Смоленске модернизируют производство комбикормов

Новости дня

18:37 Правительство РФ отклонило инициативу о снижении пенсионного возраста Правительство РФ отклонило инициативу о снижении пенсионного возраста
В РФ изменились правила начисления пособий на детей
В РФ изменились правила начисления пособий на детей
17:44 США наложили санкции против России из-за Навального США наложили санкции против России из-за Навального
17:12 Евросоюз ввел санкции против РФ из-за Навального Евросоюз ввел санкции против РФ из-за Навального
15:15 Песков: санкционная политика против России не эффективна Песков: санкционная политика против России не эффективна
14:49 Некоторым россиянам могут дать дополнительный отпуск Некоторым россиянам могут дать дополнительный отпуск
14:07 Матвиенко: российские границы будут открываться постепенно Матвиенко: российские границы будут открываться постепенно
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
13:47 В "Нафтогазе" заявили, что Украина готова к запуску "Северного потока-2" В "Нафтогазе" заявили, что Украина готова к запуску "Северного потока-2"

Узнай, страна!

21:50 Жители Рязанской области приобретают продукты на ярмарках выходного дня Жители Рязанской области приобретают продукты на ярмарках выходного дня
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
21:13 В Смоленске модернизируют производство комбикормов В Смоленске модернизируют производство комбикормов
18:56 Курские сельхозпроизводители увеличили поголовье скота Курские сельхозпроизводители увеличили поголовье скота
01 МАР, 21:28 Индустриальный парк «Бобровский» принимает новых резидентов Индустриальный парк «Бобровский» принимает новых резидентов
01 МАР, 20:39 Уникальный музей леса работает в Козельске Уникальный музей леса работает в Козельске
01 МАР, 11:21 Лидер-2019: Крымский мост. «Капитал страны» награждает победителей конкурса достижений России Лидер-2019: Крымский мост. «Капитал страны» награждает победителей конкурса достижений России
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
26 ФЕВ, 23:00 Ульяновский ДАЗ расширяет производство и дает работу жителям региона Ульяновский ДАЗ расширяет производство и дает работу жителям региона
26 ФЕВ, 19:33 Специальные сок и хлеб для лечения анемии создали челябинские ученые Специальные сок и хлеб для лечения анемии создали челябинские ученые
25 ФЕВ, 21:05 Первый в России завод по производству малеинового ангидрида строится в Тюменской области Первый в России завод по производству малеинового ангидрида строится в Тюменской области
25 ФЕВ, 14:47 В Пензенской области появятся 30 новых систем видеонаблюдения В Пензенской области появятся 30 новых систем видеонаблюдения
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter