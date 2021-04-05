В России может появиться аналог платежной системы SWIFT

Александр Панкин заявил, что аналог SWIFT не претендует на монополию в этой области.

Замглавы Министра иностранных дел России Александр Панкин рассказал изданию РИА Новости, что в стране может появиться аналог платежной системы SWIFT. По его словам, сейчас цифровые валюты и блокчейн активно и быстро развиваются, поэтому в скором времени появится необходимость модернизировать международные методы оплаты с учетом достижений в технологической сфере. Также Панкин отметил, что создание альтернативы SWIFT станет реакцией на современную геополитическую обстановку.

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Ранее сообщалось, что Украина обеспокоена снижением транзита газа из России.