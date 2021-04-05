Украина обеспокоена снижением транзита газа из России

Сергей Макогон заявил, что Киев должен помешать реализации «Северного потока-2».

Гендиректор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в Facebook написал, что Киев обеспокоен снижением транзита российского газа через украинскую территорию. Он добавил, что страна должна сделать все возможное для того, чтобы не допустить окончания строительства газового проекта «Северный поток-2», поскольку он угрожает энергетической и военной безопасности Украины, пишет RT.

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Напомним, что на данный момент трубопровод «Северный поток-2» готов на 95%.