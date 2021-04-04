Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
04 АПР, 20:14 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

04 АПР, 20:14 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Путину доложат о выполнении послания 2020 года

04.04.2021 16:34
Комментарии
Путину доложат о выполнении послания 2020 года

Владимир Путин заслушает доклады об исполнении поручений, озвученных в прошлом году в послании главы государства.

На следующей неделе глава РФ Владимир Путин проведет совещание, в ходе которого заслушает доклады о выполнении поручений по итогам послания Федеральному собранию, состоявшегося 15 января прошлого года. Об этом сообщает газета Ведомости, ссылаясь на ТК «Россия 1».

Спасибо, что выбираете «Капитал страны»! Самые интересные новости читайте в Instagram-канале «Капитала страны»

Напомним, что на данный момент дата послания не назначена. Однако ранее издание РБК, ссылаясь на источники, рассказало, что мероприятие может пройти 22 апреля 2021 года.

Комментировать (без регистрации)
Эксперт назвал условия обвала рубля до исторического минимума
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Нефть у России заканчивается. Рентабельных запасов осталось всего на 19 лет

Нефть у России заканчивается. Рентабельных запасов осталось всего на 19 лет
Экономика 1

Падение рубля принесло 8 млрд долларов одной нефтяной компании России

Падение рубля принесло 8 млрд долларов одной нефтяной компании России
Экономика 1

Власти создают замену YouTube перед его возможной блокировкой

Власти создают замену YouTube перед его возможной блокировкой
Политика 2

Деньги ФНБ сгорают из-за девальвации китайского юаня

Деньги ФНБ сгорают из-за девальвации китайского юаня
Экономика 5

Узнай, страна!

ТОП-10 достижений недели: регионы России поддерживали международные проекты и развивали АПК

ТОП-10 достижений недели: регионы России поддерживали международные проекты и развивали АПК

Строительство нового аэровокзального комплекса начнется в Геленджике

Строительство нового аэровокзального комплекса начнется в Геленджике

Новости дня

15:54 Эксперт назвал условия обвала рубля до исторического минимума Эксперт назвал условия обвала рубля до исторического минимума
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
13:29 На Украине заявили, что вступление страны в НАТО усилит альянс На Украине заявили, что вступление страны в НАТО усилит альянс
13:03 В России обнаружили 8817 новых случаев коронавируса В России обнаружили 8817 новых случаев коронавируса
12:50 СМИ: в США остановят производство вакцины AstraZeneca СМИ: в США остановят производство вакцины AstraZeneca
12:03 На Украине рассказали, что Байден отчитал Зеленского На Украине рассказали, что Байден отчитал Зеленского
03 АПР, 18:48 Байден: США поддержат Украину в случае агрессии со стороны России Байден: США поддержат Украину в случае агрессии со стороны России
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
03 АПР, 17:57 Чуть больше 3% россиян вакцинировались от коронавируса Чуть больше 3% россиян вакцинировались от коронавируса

Узнай, страна!

02 АПР, 23:13 ТОП-10 достижений недели: регионы России поддерживали международные проекты и развивали АПК ТОП-10 достижений недели: регионы России поддерживали международные проекты и развивали АПК
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
02 АПР, 19:05 Строительство нового аэровокзального комплекса начнется в Геленджике Строительство нового аэровокзального комплекса начнется в Геленджике
02 АПР, 17:35 В Тульской области началось производство элитных семян В Тульской области началось производство элитных семян
02 АПР, 15:38 Реестр российской промышленной продукции должен соответствовать рынку Реестр российской промышленной продукции должен соответствовать рынку
01 АПР, 21:23 Первую молочную ферму крупного животноводческого комплекса открыли в Татарстане Первую молочную ферму крупного животноводческого комплекса открыли в Татарстане
01 АПР, 17:55 Программа развития производства дизелей реализована в Пензенской области Программа развития производства дизелей реализована в Пензенской области
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
31 МАР, 21:22 В Бурятии запустили самую крупную в регионе солнечную электростанцию В Бурятии запустили самую крупную в регионе солнечную электростанцию
31 МАР, 20:44 Первое в России производство дождевальных машин открыто в Самарской области Первое в России производство дождевальных машин открыто в Самарской области
31 МАР, 19:06 Тульская компания первой в России начала поставки порошка для 3D-печати для судостроения и авиации Тульская компания первой в России начала поставки порошка для 3D-печати для судостроения и авиации
30 МАР, 22:12 В Томской области появился новый коровник В Томской области появился новый коровник
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter