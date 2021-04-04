Путину доложат о выполнении послания 2020 года

Владимир Путин заслушает доклады об исполнении поручений, озвученных в прошлом году в послании главы государства.

На следующей неделе глава РФ Владимир Путин проведет совещание, в ходе которого заслушает доклады о выполнении поручений по итогам послания Федеральному собранию, состоявшегося 15 января прошлого года. Об этом сообщает газета Ведомости, ссылаясь на ТК «Россия 1».

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Напомним, что на данный момент дата послания не назначена. Однако ранее издание РБК, ссылаясь на источники, рассказало, что мероприятие может пройти 22 апреля 2021 года.