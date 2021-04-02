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СМИ: Байден и Зеленский проведут телефонный разговор 2 апреля

02.04.2021 17:36
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СМИ: Байден и Зеленский проведут телефонный разговор 2 апреля

Президенты будут обсуждать ситуацию на востоке Украины из-за стягивания российских военных к украинской границе.

Американский лидер Джо Байден планирует провести телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Отмечается, что переговоры должны состояться в пятницу, 2 апреля 2021 года. Ожидается, что президенты будут обсуждать ситуацию на востоке Украины из-за стягивания российских военных к украинской границе. Об этом сообщает издание Московский комсомолец, ссылаясь на газету Politico.

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Ранее стало известно, что США обсудили с Россией данные о российских военнослужащих около границ Украины.

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