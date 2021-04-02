Рада: низкие цены на электричество из РФ разрушают электроэнергетику Украины

Парламентарий рассказал, что сейчас шахты по добыче урановой руды находятся на грани остановки.

Депутат Верховной рады Украины Михаил Волынец в эфире ТК «Рада» заявил, что Россия разрушает украинскую энергетическую систему путем продажи электричества по сниженным ценам. По его мнению, таким образом Москва ведет «гибридную энергетическую войну» против Киева, целью которой является окончательное уничтожение украинских шахт по добыче урановой руды. Волынец добавил, что страна обладает собственными внушительными мощностями, поэтому нет необходимости закупать российскую электроэнергию, пишет Газета.ру.

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Напомним, что в феврале Украина возобновила закупку электроэнергии у России.

Ранее сообщалось, что Минск хочет углубить интеграцию с Москвой.