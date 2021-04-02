Песков: Россия не может обеспечить мир в Донбассе

Москва будет использовать свое влияние для того, чтобы Киев реализовал ранее достигнутые договоренности.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Российская Федерация не может обеспечить мир в Донбассе, поскольку не является участником конфликта. Однако он отметил, что Москва будет использовать свое влияние для реализации Киевом ранее достигнутых договоренностей. Так Песков ответил на слова главы украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о том, что Россия не поддержала его предложение по обеспечению перемирия в этом регионе, пишет РИА Новости.

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