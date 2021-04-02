Песков: Путину доложили об итогах встречи ОПЕК+

1 апреля Владимир Путин и Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обсудили тему ОПЕК+.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу рассказал, что президенту Российской Федерации Владимиру Путину доложили об итогах министерской встречи ОПЕК+, которая состоялась 1 апреля. Также он отметил, что вчера во время телефонной беседы глава государства и наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обсудили тему ОПЕК+. По словам Пескова, диалог прошел продуктивно и носил доверительный характер, пишет ТАСС.

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