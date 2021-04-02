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Разговор Путина с кронпринцем Саудовской Аравии завершился неожиданно для рынка нефти
2 Апреля 2021 679 0 Экономика
Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман провели незапланированные переговоры 1 апреля. Сайт Кремля утверждает, что стороны обсуждали «зеленую энергетику», экологию и изменение климата. Ни слово в официальном сообщении не сказано о нефти. Однако именно объемы ее добычи собирался согласовать бин Салман. Договориться Салману с Путиным не удалось, поэтому Саудовская Аравия преподнесла «сюрприз» – страна резко увеличит экспорт в апреле и протестирует нефтяной рынок.
Путин и Салман снова разошлись
- Решение ОПЕК+ 1 апреля удивило нефтяной рынок своей непоследовательностью. Источники Reuters в организационном комитете 30 марта сообщали, что текущие квоты будут сохранены, а Саудовская Аравия продолжит добровольно сдерживать собственную добычу на 1 млн баррелей в сутки. То же самое заявил глава саудовской делегации Абдельазиз бин Салман перед заседанием. По его словам, участники ОПЕК+ должны придерживаться «осторожной позиции», пока «доказательства выздоровления рынка не станут бесспорными».
- В самом начале встречи технический комитет ОПЕК+ подводил все к заявленному решению: прогноз мирового спроса на нефть был ухудшен на 300 тыс. баррелей в сутки из-за промедления с вакцинацией и третьей волны карантинов. Более того, комитет предложил сократить добычу на 600 тыс. баррелей, если ситуация резко ухудшится. И большинство министров придерживалось этой же позиции, писал Bloomberg.
- Исключением была Россия, которая снова потребовала особых условий. В феврале, марте и апреле российская сторона получила поблажки в рамках ОПЕК+ и чуть ли не единственная могла увеличивать добычу нефти, тогда как другие сдерживали ее. Вице-премьер Александр Новак снова стал просить привилегий. Но кронпринц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман отказался решать вопрос с ним и позвонил в Кремль президенту Владимиру Путину.
- После разговора о «зеленой энергетике», если верить сайту Кремля, Салман вернулся за стол переговоров и призвал резко увеличить добычу. При этом министры прочих стран уже проголосовали за продление квот. «Здесь происходит что-то непонятное», – говорили источники ТАСС во время заседания.
- Салман объяснил свое решение тем, что ОПЕК+ хочет «протестировать» рынок нефти и оставляет за собой возможность изменить курс на встрече 28 апреля. При этом, по словам главы саудовской делегации, технический комитет ОПЕК сделал «более консервативную» оценку, но объем спроса позволяет пойти на ослабление ограничений по добыче.
- Вместе с тем Россия добилась своего – в мае-июле страна сможет увеличить добычу на 114 тыс. баррелей в сутки, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, Россия надеется на летний сезон и на повышение мобильности в автомобильных перевозках и на авиатранспорте.
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- Нефтяные цены решение Саудовской Аравии не пошатнуло – Brent наоборот подорожал на 3%, до 64,6 доллара. Аналитики говорят об оптимистичном настрое участников, которые забегают вперед – рынок пока не готов к увеличению предложения.
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