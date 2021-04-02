Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
02 АПР, 16:26 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

02 АПР, 16:26 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Разговор Путина с кронпринцем Саудовской Аравии завершился неожиданно для рынка нефти

2 Апреля 2021 679 0 Экономика

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман провели незапланированные переговоры 1 апреля. Сайт Кремля утверждает, что стороны обсуждали «зеленую энергетику», экологию и изменение климата. Ни слово в официальном сообщении не сказано о нефти. Однако именно объемы ее добычи собирался согласовать бин Салман. Договориться Салману с Путиным не удалось, поэтому Саудовская Аравия преподнесла «сюрприз» – страна резко увеличит экспорт в апреле и протестирует нефтяной рынок.

Путин и Салман снова разошлись

  • Решение ОПЕК+ 1 апреля удивило нефтяной рынок своей непоследовательностью. Источники Reuters в организационном комитете 30 марта сообщали, что текущие квоты будут сохранены, а Саудовская Аравия продолжит добровольно сдерживать собственную добычу на 1 млн баррелей в сутки. То же самое заявил глава саудовской делегации Абдельазиз бин Салман перед заседанием. По его словам, участники ОПЕК+ должны придерживаться «осторожной позиции», пока «доказательства выздоровления рынка не станут бесспорными».
  • В самом начале встречи технический комитет ОПЕК+ подводил все к заявленному решению: прогноз мирового спроса на нефть был ухудшен на 300 тыс. баррелей в сутки из-за промедления с вакцинацией и третьей волны карантинов. Более того, комитет предложил сократить добычу на 600 тыс. баррелей, если ситуация резко ухудшится. И большинство министров придерживалось этой же позиции, писал Bloomberg.
  • Исключением была Россия, которая снова потребовала особых условий. В феврале, марте и апреле российская сторона получила поблажки в рамках ОПЕК+ и чуть ли не единственная могла увеличивать добычу нефти, тогда как другие сдерживали ее. Вице-премьер Александр Новак снова стал просить привилегий. Но кронпринц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман отказался решать вопрос с ним и позвонил в Кремль президенту Владимиру Путину.
  • После разговора о «зеленой энергетике», если верить сайту Кремля, Салман вернулся за стол переговоров и призвал резко увеличить добычу. При этом министры прочих стран уже проголосовали за продление квот. «Здесь происходит что-то непонятное», – говорили источники ТАСС во время заседания.
  • Салман объяснил свое решение тем, что ОПЕК+ хочет «протестировать» рынок нефти и оставляет за собой возможность изменить курс на встрече 28 апреля. При этом, по словам главы саудовской делегации, технический комитет ОПЕК сделал «более консервативную» оценку, но объем спроса позволяет пойти на ослабление ограничений по добыче.
  • Вместе с тем Россия добилась своего – в мае-июле страна сможет увеличить добычу на 114 тыс. баррелей в сутки, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, Россия надеется на летний сезон и на повышение мобильности в автомобильных перевозках и на авиатранспорте.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

  • Нефтяные цены решение Саудовской Аравии не пошатнуло – Brent наоборот подорожал на 3%, до 64,6 доллара. Аналитики говорят об оптимистичном настрое участников, которые забегают вперед – рынок пока не готов к увеличению предложения.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Москва впервые за 8 лет возьмет деньги в долг, чтобы закрыть «дыру» в бюджете

Москва впервые за 8 лет возьмет деньги в долг, чтобы закрыть «дыру» в бюджете
Экономика

Европа закупила у «Газпрома» рекордный объем газа

Европа закупила у «Газпрома» рекордный объем газа
Экономика 1

Китай отказал России в совместном ответе на санкции Запада и в военном союзе

Китай отказал России в совместном ответе на санкции Запада и в военном союзе
Экономика 2

«Северный поток-2» могла повредить неопознанная подлодка

«Северный поток-2» могла повредить неопознанная подлодка
Политика 2

Узнай, страна!

Дмитрий Сытин: Реестр российской промышленной продукции должен соответствовать рынку

Дмитрий Сытин: Реестр российской промышленной продукции должен соответствовать рынку

Первую молочную ферму крупного животноводческого комплекса открыли в Татарстане

Первую молочную ферму крупного животноводческого комплекса открыли в Татарстане

Новости дня

16:03 Польша ответила на сообщения о провокации в районе СП-2 Польша ответила на сообщения о провокации в районе СП-2
Власти России назвали "справедливую" цену на бензин
Власти России назвали "справедливую" цену на бензин
15:40 Песков: Путину доложили об итогах встречи ОПЕК+ Песков: Путину доложили об итогах встречи ОПЕК+
14:58 Франция опасается зависимости от России из-за СП-2 Франция опасается зависимости от России из-за СП-2
14:48 Всероссийский конкурс журналистов и форум деловых СМИ состоится 8 апреля Всероссийский конкурс журналистов и форум деловых СМИ состоится 8 апреля
11:28 Российские врачи подтвердили 8792 новых случая COVID-19 Российские врачи подтвердили 8792 новых случая COVID-19
11:08 В Гамалеи оценили возможность победить COVID-19 к осени В Гамалеи оценили возможность победить COVID-19 к осени
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
10:53 Рада: низкие цены на электричество из РФ разрушают электроэнергетику Украины Рада: низкие цены на электричество из РФ разрушают электроэнергетику Украины

Узнай, страна!

15:38 Дмитрий Сытин: Реестр российской промышленной продукции должен соответствовать рынку Дмитрий Сытин: Реестр российской промышленной продукции должен соответствовать рынку
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
01 АПР, 21:23 Первую молочную ферму крупного животноводческого комплекса открыли в Татарстане Первую молочную ферму крупного животноводческого комплекса открыли в Татарстане
01 АПР, 17:55 Программа развития производства дизелей реализована в Пензенской области Программа развития производства дизелей реализована в Пензенской области
31 МАР, 21:22 В Бурятии запустили самую крупную в регионе солнечную электростанцию В Бурятии запустили самую крупную в регионе солнечную электростанцию
31 МАР, 20:44 Первое в России производство дождевальных машин открыто в Самарской области Первое в России производство дождевальных машин открыто в Самарской области
31 МАР, 19:06 Тульская компания первой в России начала поставки порошка для 3D-печати для судостроения и авиации Тульская компания первой в России начала поставки порошка для 3D-печати для судостроения и авиации
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
30 МАР, 22:12 В Томской области появился новый коровник В Томской области появился новый коровник
30 МАР, 20:53 В Якутии открылось новое производство пластиковых окон В Якутии открылось новое производство пластиковых окон
29 МАР, 21:14 НАО присоединится к крупному международному проекту Arctic Connect НАО присоединится к крупному международному проекту Arctic Connect
29 МАР, 18:20 Новый комплекс по производству и переработке молока открылся в Северной Осетии Новый комплекс по производству и переработке молока открылся в Северной Осетии
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter