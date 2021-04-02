Разговор Путина с кронпринцем Саудовской Аравии завершился неожиданно для рынка нефти 679 0 Экономика

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман провели незапланированные переговоры 1 апреля. Сайт Кремля утверждает, что стороны обсуждали «зеленую энергетику», экологию и изменение климата. Ни слово в официальном сообщении не сказано о нефти. Однако именно объемы ее добычи собирался согласовать бин Салман. Договориться Салману с Путиным не удалось, поэтому Саудовская Аравия преподнесла «сюрприз» – страна резко увеличит экспорт в апреле и протестирует нефтяной рынок.