Власти России назвали "справедливую" цену на бензин

В ведомстве рассказали, что в конце марта стоимость бензина Аи-92 составила 44,89 руб. за 1 л, а без демпфера она достигла бы отметки в 50,08 руб. за 1 л.

Минэнерго России на своей странице в Instagram назвало "справедливую" цену на топливо для российских граждан. По словам ведомства, в стране бензин марки Аи-92 для розничных потребителей должен был стоить на 5,2 руб. дороже, однако демпфирующий механизм позволяет сдерживать цены на топливо. Также в Минэнерго подчеркнули, что стоимость бензина в России гораздо ниже, по сравнению со многими другими странами, в том числе с США, Германией, Норвегией и Францией, пишет РИА Новости.

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Напомним, что ранее в Минэнерго РФ связали рост цен на бензин со слабым рублем.