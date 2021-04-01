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США обсудили с РФ сообщения о российских войсках у границ Украины

01.04.2021 11:07
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США обсудили с РФ сообщения о российских войсках у границ Украины

Джон Кирби отметил, что Вашингтон пытался получить дополнительную информацию от Москвы.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в среду на пресс-конференции прокомментировал телефонный разговор глав Генштабов США и России. По его словам, во время переговоров они обсуждали данные Украины о стягивании российских военнослужащих к границе страны. Джон Кирби добавил, что американская сторона рассматривает данный вопрос с союзниками по НАТО. Более подробную информацию пресс-секретарь Пентагона отказался предоставлять, пишет Коммерсант.

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Ранее "Капитал страны" сообщал, что США привели войска в Европе в боеготовность из-за концентрации российских войск на границе с Украиной.

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