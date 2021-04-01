В России пандемия COVID-19 может закончиться к концу лета

Виктор Малеев ожидает, что летом заразность коронавируса снизится.

Академик РАН, советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев в интервью газете РИА Новости выразил мнение, что в России пандемия COVID-19 может закончиться к августу 2021 года. Он предположил, что к этому времени у россиян выработается коллективный иммунитет к коронавирусу. Также Малеев считает, что к концу лета количество инфицированных может сократиться "до сотен или даже единиц" из-за сезонности COVID-19. Однако он не исключил небольшой рост заболеваемости в осенний период, поскольку граждане России начнут возвращаться из отпусков и больше контактировать друг с другом.

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