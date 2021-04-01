Кабмин РФ утвердил новые правила выплаты детских пособий

В ведомстве рассказали, что подход к назначению детских выплат станет адресным.

В пресс-службе Минтруда России сообщили, что правительство страны утвердило новые правила назначения пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет. В ведомстве напомнили, что с 1 апреля 2021 года размер выплаты будет меняться в зависимости от среднедушевого дохода семьи, а именно 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума ребенка, установленного в регионе.

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Кроме того в пресс-службе Минтруда РФ подчеркнули, что при назначении детских выплат будут учитывать студентов до 23 лет, если они находятся на содержании родителей и обучаются на очном отделении. Также россияне смогут получить пособия на приемного ребенка. Помимо этого назначать детские выплаты будут семьям, в которых есть инвалиды, пишет ТАСС.

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