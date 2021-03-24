"Капитал страны" представляет наилучшие достижения регионов РФ

Каждый год интернет-издание "Капитал страны" составляет рейтинг достижений субъектов РФ.

Ежегодно федеральное интернет-издание "Капитал страны" составляет рейтинг достижений российских регионов. По итогам 2019 года, одним из победителей рейтинга стало Харасавэйское газовое месторождение, которое расположено в ЯНАО. Это уникальное месторождение с запасами газа порядка 2 трлн м3 и проектным уровнем добычи в 32 млрд куб. м газа в год только из сеноман-аптских залежей.

Узнать больше о победителе рейтинга можно в материале интернет-издания "Капитал страны": "Уникальное Харасавэйское месторождение – лидер рейтинга достижений регионов "Капитала страны"".

Подробнее ознакомиться с рейтингом "ТОП-10 главных достижений регионов России за 2020 год" можно на официальном портале "Капитал страны".

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