США пригрозили Германии новыми санкциями из-за СП-2

Вашингтон может наложить санкции против трубопровода в случае, если его достроят и введут в эксплуатацию.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе сообщил, что Вашингтон может ввести новые санкции против участников строительства энергетического проекта "Северный поток-2". Об этом он во время переговоров предупредил главу МИД Германии Хайко Мааса. По словам Блинкена, ограничительные меры могут наложить в том случае, если трубопровод завершат или сертифицируют, пишет РИА Новости.

Ранее в Польше попросили европейские страны ослабить Россию из-за "Северного потока-2".

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