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Уникальное Харасавэйское месторождение - лидер рейтинга достижений регионов «Капитала страны»

Мар 24
"КАПИТАЛ СТРАНЫ"
Уникальное Харасавэйское месторождение - лидер рейтинга достижений регионов «Капитала страны»


Интернет-издание «Капитал страны» проводит ежегодное награждение регионов России, победивших в конкурсе самых выдающихся достижений России, оказавших влияние на экономическое развитие страны.

По итогам 2019 года открыто около 600 новых месторождений, но в своем рейтинге достижений регионов, которые получили максимальную пользу от природных ресурсов, «Капитал страны» отметил уникальное Харасавэйское газовое месторождение, расположенное в Ямало-Ненецком автономном округе.

В 2019 году старт началу освоения Харасавэйского газового месторождения в режиме телемоста дал президент России Владимир Путин. Харасавэйское газоконденсатное месторождение расположено в Ямало-Ненецком автономном округе на западном побережье полуострова Ямал. Основные запасы сосредоточены на суше, но небольшая часть расположена в акватории Карского моря. При этом Харасавэйское месторождение является уникальным по запасам газа. По сумме категорий С1 и С2 месторождение содержит 2 трлн м³ газа, а проектный уровень добычи только из сеноман-аптских залежей достигает 32 млрд куб. м газа в год.

Компания "Газпром" приступила к полномасштабному освоению Харасавэйского месторождения в марте 2019 года. В настоящее время строители возвели необходимые объекты жизнеобеспечения, построен вахтовый жилой комплекс для работников и начала работать собственная электростанция, которая будет обеспечивать энергией все производство.

В начале руководство планирует приступить к освоению сеноман-аптских залежей газа и только после их полной разработки переходить к более глубоким неоком-юрским слоям. Все необходимые работы планируется завершить к 2023 году, чтобы приступить к непосредственной добыче газа.

На российском полуострове Ямал сосредоточено около четверти всех мировых запасов газа. Отсюда начинается северный транспортный коридор, который позволяет доставить голубое топливо в центральные районы страны и дальше в Европу.

В 2020 году в рейтинг «Капитала страны», сформированный аналитиками издания, при поддержке ученых экспертов Финансового Университета, вошли следующие регионы:

1 Пермский край

2 Ростовская область

3 Белгородская область

4 Ямало-Ненецкий автономный округ

5 Ленинградская область

6 Иркутская область

7 Амурская область

8 Архангельская область

9 Республика Дагестан

10 Приморский край

Более подробно о достижениях регионов в 2020 году можно можно узнать в материале «ТОП-10 главных достижений регионов России за 2020 год».



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