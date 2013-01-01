Уникальное Харасавэйское месторождение - лидер рейтинга достижений регионов «Капитала страны»
Интернет-издание «Капитал страны» проводит ежегодное награждение регионов России, победивших в конкурсе самых выдающихся достижений России, оказавших влияние на экономическое развитие страны.
В 2019 году старт началу освоения Харасавэйского газового месторождения в режиме телемоста дал президент России Владимир Путин. Харасавэйское газоконденсатное месторождение расположено в Ямало-Ненецком автономном округе на западном побережье полуострова Ямал. Основные запасы сосредоточены на суше, но небольшая часть расположена в акватории Карского моря. При этом Харасавэйское месторождение является уникальным по запасам газа. По сумме категорий С1 и С2 месторождение содержит 2 трлн м³ газа, а проектный уровень добычи только из сеноман-аптских залежей достигает 32 млрд куб. м газа в год.
Компания "Газпром" приступила к полномасштабному освоению Харасавэйского месторождения в марте 2019 года. В настоящее время строители возвели необходимые объекты жизнеобеспечения, построен вахтовый жилой комплекс для работников и начала работать собственная электростанция, которая будет обеспечивать энергией все производство.
В начале руководство планирует приступить к освоению сеноман-аптских залежей газа и только после их полной разработки переходить к более глубоким неоком-юрским слоям. Все необходимые работы планируется завершить к 2023 году, чтобы приступить к непосредственной добыче газа.
На российском полуострове Ямал сосредоточено около четверти всех мировых запасов газа. Отсюда начинается северный транспортный коридор, который позволяет доставить голубое топливо в центральные районы страны и дальше в Европу.
В 2020 году в рейтинг «Капитала страны», сформированный аналитиками издания, при поддержке ученых экспертов Финансового Университета, вошли следующие регионы:
1 Пермский край
2 Ростовская область
3 Белгородская область
4 Ямало-Ненецкий автономный округ
5 Ленинградская область
6 Иркутская область
7 Амурская область
8 Архангельская область
9 Республика Дагестан
10 Приморский край
Более подробно о достижениях регионов в 2020 году можно можно узнать в материале «ТОП-10 главных достижений регионов России за 2020 год».
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