Владимир Путин прокомментировал заявление Джо Байдена
Глава РФ пожелал здоровья американскому президенту.
Лидер Российской Федерации Владимир Путин ответил на высказывание своего коллеги из США Джо Байдена о том, что является "убийцей". По словам главы государства, когда человек оценивает других людей, народы и страны, он видит в них отражение своих качеств, как в зеркале.
"Мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало. Мы всегда там видим себя", - цитирует издание РИА Новости слова российского президента.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление Джо Байдена о том, что он считает Владимира Путина "убийцей".
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