В Минтруда заявили, что в России сократилось число безработных

На прошлой неделе в стране было зарегистрировано 2,1 млн безработных.

Заместитель главы Минтруда России Елена Мухтиярова в ходе обсуждения законопроекта "Единой России" о занятости рассказала, что в стране ситуация на рынке труда начала стабилизироваться. По ее словам, на сегодняшний день число официально безработных граждан сократилось дна 200 тыс., до 1,9 млн россиян, пишет ТАСС.

Напомним, что лидер РФ Владимир Путин поручил правительству восстановить занятость населения до уровня 2019 года. Для реализации данной задачи необходимо трудоустроить порядка 1 млн безработных россиян.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор получит доступ к данным абонентов и их телефонным звонкам.

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