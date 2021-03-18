В Кремле ответили на заявление Байдена о Путине

Дмитрий Песков отметил, что США не собираются улучшать отношения с РФ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг заявил, что высказывания лидера США Джо Байдена в отношении президента России Владимира Путина являются оскорбительными и "очень плохими". По его словам, подобные слова свидетельствуют о том, что Вашингтон не намерен налаживать отношения с Москвой, поэтому российская сторона "будет исходить из этого", пишет ТАСС.

Ранее Джо Байден в эфире американского ТК ABC News сообщил, что считает Владимира Путина "убийцей".

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