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Топливный кризис надвигается на Россию. Счетная палата увидела отголоски 2018 года

17 Марта 2021 365 1 Экономика
Топливный кризис надвигается на Россию. Счетная палата увидела отголоски 2018 года

Повторение топливного кризиса по образцу 2018 года может произойти в России в самое ближайшее время. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты, пишет РБК со ссылкой на годовой отчет ведомства. Эксперты прогнозируют, что следствием роста цен на автомобильное топливо может быть «возникновение социальной напряженности». От цен на АЗС зависит общий уровень инфляции, в том числе продовольственной, которая бьет многолетние рекорды.

Бензин дорожает вслед за нефтью

  • В годовом отчете Счетной палаты прямо говорится о «рисках повторения роста розничных цен на топливо и, как следствие, возникновение социальной напряженности», пишет РБК со ссылкой на документ.
  • В 2018 году из-за роста мировых цен на нефть резко выросла стоимость автомобильного топлива. Это вынудило правительство ввести демпферный механизм – он компенсирует нефтяникам низкие цены на внутреннем рынке при высоких на внешних, а в ситуации, когда на внешних рынках цены падают, нефтяники платят в бюджет за высокие цены на внутреннем рынке.
  • В Счетной палате считают, что за счет демпфера удалось минимизировать эффект от колебания мировых цен на нефть на стоимость топлива в России. Но это не соответствует тому, что происходит сейчас: цены на нефть выросли почти до 70 долларов за баррель. Вместе с ними за тонну бензина марки «Аи-92» в Европе начали давать 64,3 тыс. руб., а на Санкт-Петербургской международной бирже тот же объем торгуется по 54,6 тыс. руб. Из-за роста «экспортной альтернативы» «Аи-92» подорожал на 23% за три месяца, а «Аи-95» – на 19%.
  • Другими словами, демпфер перестал работать. Правительство согласилось доплатить нефтяникам из бюджета еще 135 млрд руб., чтобы остановить рост цен. Также с 1 мая будет изменена формула – сейчас в ней рост цен находится на уровне 5%, тогда как фактическая инфляция – 4%. Нефтяники предлагают рассчитывать демпфер по фактической инфляции.

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  • В Счетной палате полагают, что действия властей помогут стабилизировать ситуацию. Но независимые эксперты думают иначе – цены на бензин продолжат расти из-за роста цен на внешних рынках. Нефтяникам будет по-прежнему выгоднее отправлять топливо на экспорт, нежели продавать его внутри страны.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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11:12 0 0
tot:

А я думаю, что это идет наглая провокация. За счет таких выкладок поднимаются цены и не более. От меня, от рабочего народа не зависит стоимость топлива, так зачем писать?

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