Топливный кризис надвигается на Россию. Счетная палата увидела отголоски 2018 года 365 1 Экономика

Повторение топливного кризиса по образцу 2018 года может произойти в России в самое ближайшее время. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты, пишет РБК со ссылкой на годовой отчет ведомства. Эксперты прогнозируют, что следствием роста цен на автомобильное топливо может быть «возникновение социальной напряженности». От цен на АЗС зависит общий уровень инфляции, в том числе продовольственной, которая бьет многолетние рекорды.