Путин призвал решить проблему необоснованного роста тарифов на ЖКХ в РФ

Президент попросил улучшить качество обслуживания в сфере ЖКХ.

Глава России Владимир Путин 17 марта во время расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры страны призвал решить проблему необоснованного роста тарифов на услуги ЖКХ, а также улучшить качество обслуживания в данной сфере. Президент добавил, что в разрешении этого вопроса прокурорам необходимо строго соблюдать российские законы и придерживаться принципиальной позиции в ситуациях с неоправданным повышением тарифов на ЖКХ, пишут Известия.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил возможность роста цен на топливо в России.

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