В Кремле оценили возможность роста цен на топливо в России
17.03.2021 15:18
Комментарии
Власти РФ не допустят резкого повышения стоимости бензина в стране.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российское правительство контролирует ситуацию с ценами на топливо. По его словам, власти не допустят резкого повышения стоимости бензина в стране, пишет ТАСС.
Ранее в Счетной палате сообщили, что в Российской Федерации может повториться топливный кризис 2018 года.
Читайте наши материалы в Instagram-канале "Капитала страны".
Комментировать (без регистрации)
Написать комментарий