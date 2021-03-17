В Кремле оценили возможность роста цен на топливо в России

Власти РФ не допустят резкого повышения стоимости бензина в стране.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российское правительство контролирует ситуацию с ценами на топливо. По его словам, власти не допустят резкого повышения стоимости бензина в стране, пишет ТАСС.

Ранее в Счетной палате сообщили, что в Российской Федерации может повториться топливный кризис 2018 года.

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