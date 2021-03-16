В НАТО заявили, что сближение России и Китая угрожает альянсу

Йенс Столтенберг считает, что Североатлантический альянс должен быть готов к усилению Пекина и "напористому поведению" Москвы.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления с итоговым отчетом за 2020 год заявил, что усиление и сближение России и Китая угрожает безопасности альянса. По его словам, страны, входящие в военно-политический блок, должны подготовиться к подобным вызовам, а также быстро реагировать на изменения, происходящие в мире, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что в Норвегии признали законность присоединения Крыма к России.

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