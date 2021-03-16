"Капитал страны" представляет лучшие достижения регионов России

Интернет-издание "Капитал страны" ежегодно составляет рейтинг достижений регионов России.

Одним из победителей конкурса за 2019 год стал энергетический проект "Сила Сибири". Газопровод позволяет поставлять российский газ напрямую в Китай. Его протяженность составляет порядка 3 тыс. км, а общая мощность достигает 38 млрд кубометров голубого топлива в год.

Более подробно о лидере конкурса читайте в материале интернет-издания "Капитал страны": ""Сила Сибири". Итоги работы лидера 2019 года в рейтинге "Капитала страны"".

Также Федеральное интернет-издание "Капитал страны" отмечает победителей конкурса "ТОП-10 лучших достижений 2020 года". Рейтинг формируют аналитики издания совместно с экспертами Финансового университета при Правительстве России.

Ознакомиться с рейтингом "ТОП-10 главных достижений регионов России за 2020 год" можно на сайте "Капитала страны".

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