ТПП приглашает гостей на Презентацию Курганской области

В Конгресс-центре ТПП России состоится Презентация Курганской области. В ходе мероприятия губернатор и предприниматели расскажут о перспективах развития и ведения бизнеса в регионе.

Курганская область - уникальная земля России. Регион расположен на стыке Урала и Сибири, что дает области преимущества для интенсивного экономического роста. В регионе активно развиваются промышленность, сельское хозяйство, туризм, инвестиционная сфера и поддержка малого и среднего бизнеса. Об этом, во время Презентации области в Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты Российской Федерации расскажет Губернатор Курганской области Вадим Шумков. Также гости смогут лично пообщаться с представителями бизнес-сообщества, которые уже открыли свои производства и занимаются предпринимательской деятельностью на территории региона.

ТПП РФ приглашает всех желающих открыть для себя Курганскую область. Участие в событии - бесплатное, но количество участников ограничено. Для участия в Презентации необходимо зарегистрироваться на сайте ТПП РФ по ссылке: https://kurgan-event.tpprf.ru/?ts=1612965700

Более подробно о событии читайте в материале "Капитала страны": "Курганская область приглашает гостей. В ТПП РФ пройдет Презентация региона".