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«Сила Сибири». Итоги работы лидера 2019 года в рейтинге «Капитала страны»

Мар 16
"КАПИТАЛ СТРАНЫ"
«Сила Сибири». Итоги работы лидера 2019 года в рейтинге «Капитала страны»


Интернет-издание «Капитал страны» проводит ежегодное награждение регионов России, победивших в конкурсе самых выдающихся достижений России, оказавших влияние на экономическое развитие страны.

Лидером рейтинга «Капитала страны» за 2019 год в топливной энергетике признан проект магистрального газопровода «Сила Сибири». Это крупнейшая система транспортировки газа на Востоке нашей страны. Газопровод «Сила Сибири» был введен в эксплуатацию 2 декабря 2019 года. Именно с этого момента стартовали первые в истории трубопроводные поставки российского газа в Китай. Общая протяженность газопровода составляет около 3 тыс. км, а его проектная мощность достигает 38 млрд кубометров газа в год.

Магистральный газопровод проходит по территории трех регионов России: Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Амурской области. «Сила Сибири» транспортирует газ с Чаяндинского месторождения, которое является базовым для Якутского центра газодобычи. Вначале газ получают потребители на Дальнем Востоке, а затем трубопровод направляется в Китай. Тем не менее, к концу 2022 года к маршруту планируется присоединить и Ковыктинское месторождение, которое является основой для Иркутского центра газодобычи.

Особенностью газопровода является его возможность работать в условиях экстремально низких температур. Так, в Якутии температура воздуха может опускаться ниже -60 градусов. При этом все трубы, которые использовались при строительстве проекта, изготовлены отечественными производителями. При этом «Сила Сибири» способствует социально-экономическому развитию Дальнего Востока. Газопровод создает условия для газоснабжения и газификации российских регионов, развития современных газоперерабатывающих и газохимических производств.

Что же касается экспорта газа в Китай, который идет с Чаяндинского месторождения, то согласно отчету главы "Газпрома" Алексея Миллера, в 2020 году было поставлено 4,1 млрд кубометров газа, хотя по плану поставки газа за 2020 года должны были достичь 5 млрд кубометров в год. По его словам, в четвертом квартале суточные поставки осуществлялись сверхплана, а 31 декабря они на 84% превысили суточные контрактные обязательства "Газпрома". Также, в планах компании поставить в Китай до 10 млрд кубометров газа в 2021 году, до 15 млрд кубометров - в 2022 году, а на проектную мощность в 38 млрд кубометров выйти к 2025 году. При этом Миллер подчеркнул, что в настоящее время с китайскими партнерами обсуждается возможность увеличения поставок до 44 млрд кубометров газа в год.

В 2020 году в рейтинг «Капитала страны», сформированный аналитиками издания, при поддержке ученых экспертов Финансового Университета, вошли следующие регионы:

1 Пермский край

2 Ростовская область

3 Белгородская область

4 Ямало-Ненецкий автономный округ

5 Ленинградская область

6 Иркутская область

7 Амурская область

8 Архангельская область

9 Республика Дагестан

10 Приморский край

Более подробно о достижениях регионов в 2020 году можно ознакомиться в материале «ТОП-10 главных достижений регионов России за 2020 год».

Фото: официальный сайт "Газпрома"



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