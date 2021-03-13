Politico: Белый дом попал в затруднительное положение из-за "Северного потока - 2"

Администрации президента США необходимо остановить строительство "Северного потока - 2", сохранив хорошие дипломатические отношения с Германией.

Собственные источники издания Politico сообщили, что Администрация президента США Джо Байдена попала в затруднительное положение из-за российского газового проекта "Северный поток - 2". По словам источников, Белый дом хочет ввести новые санкционные ограничения и остановить строительство газопровода, при этом для президента Байдена важно сохранить хорошие дипломатические отношения с Германией, которая защищает проект и выступает за его завершение. Это, вместе с давлением двух партий Конгресса, требующих от главы Белого дома конкретных действий, создает затруднительную ситуацию для Администрации президента, пишет РИА Новости.

Подробнее о событии читайте в материале "Капитала страны": «Северный поток-2» поставил президента США «между молотом и наковальней».

Ранее в США назвали условия, при которых будут введены новые санкции в отношении "Северного потока - 2".

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