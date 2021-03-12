Песков рассказал о встрече Путина с лидерами "нормандской четверки"

Ранее Леонид Кравчук заявил, что "нормандский саммит" должен состояться в апреле.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил изданию РИА Новости, что на данный момент российский президент Владимир Путин не планирует в апреле текущего года встречаться с главами-государств "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина).

"В настоящий момент такого мероприятия в графике (президента) нет", - сказал он.

Ранее руководитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук рассказал, что "нормандский саммит" должен состояться в апреле текущего года.

Напомним, что Москва предостерегла украинских властей от попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий.

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