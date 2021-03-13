«Северный поток-2» поставил президента США «между молотом и наковальней» 353 0 Политика

Санкции против российского газопровода «Северный поток-2» поставили президента США Джо Байдена «между молотом и наковальней». Об этом изданию Politico сообщили источники в администрации американского президента. По их словам, Джо Байден намерен помешать реализации проекта, но с другой стороны он не хочет портить отношения с Германией, которая борется за газопровод.