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«Северный поток-2» поставил президента США «между молотом и наковальней»
13 Марта 2021 353 0 Политика
Санкции против российского газопровода «Северный поток-2» поставили президента США Джо Байдена «между молотом и наковальней». Об этом изданию Politico сообщили источники в администрации американского президента. По их словам, Джо Байден намерен помешать реализации проекта, но с другой стороны он не хочет портить отношения с Германией, которая борется за газопровод.
Санкции становятся проблемой для США
- США оказались в сложном положении из-за санкций против газопровода «Северный поток-2», пишет Politico со ссылкой на источники в администрации президента. Белый дом хочет помешать строительству газопровода, поскольку считает его подрывающим энергобезопасность Европы, но в то же время Джо Байден не собирается портить отношения с Берлином, который жестко стоит на том, что проект должен быть завершен.
- Сложившуюся ситуацию один из источников характеризует так: «Мы оказались между молотом и наковальней». Помимо Берлина на Байдена давят парламентские партии США – демократы и республиканцы. В мае Вашингтон должен ввести новые санкции против «Северного потока-2», так как предыдущие не устраивают сенат и конгресс.
- Из-за того, что госсекретарь Энтони Блинкен не назвал конкретных лиц, которые попадут под новые санкции против газопровода в мае, сенатор-республиканец Тэд Круз заблокировал утвержденную президентом кандидатуру на пост директора ЦРУ и заместителя госсекретаря. По словам Круза, если Байден будет колебаться и игнорировать закон, «они превратят крупную внешнеполитическую победу Америки в крупную внешнеполитическую потерю».
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- Каждые 90 дней администрация президента США обязана представлять в конгресс отчет о компаниях, которые участвуют в строительстве «Северного потока-2». Следующий отчет должен быть представлен в мае. Конгрессмены требуют к этому сроку полный список организаций, против которых будут введены санкции. Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон следит за деятельностью вокруг трубопровода и готов ввести санкции, если установит «деятельность, которая соответствует этому критерию».
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