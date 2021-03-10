"Капитал страны" представляет лучшие достижения субъектов РФ

Лидер рейтинга 2019 года ММК получил международную премию Energy Management Insight Awards.

На площадке Конгресс-центра ТПП 24 марта этого года состоится награждение победителей конкурса федерального интернет-издания "Капитал страны" "ТОП-10 лучших достижений 2020 года". Отмечается, что данное мероприятие пройдет в нескольких форматах: очное участие и по видеосвязи.

Одним из лидеров рейтинга 2019 года стал Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) и его новая современная агломерационная фабрика. В год завод выпускает около 5,5 млн тонн качественного агломерата.

Более подробно об одном из победителей конкурса читайте в материале интернет-издания "Капитал страны": "Экологичная энергоэффективность. ММК – лидер рейтинга "Капитала страны" за 2019 год".

Посмотреть рейтинг "ТОП-10 главных достижений регионов России за 2020 год" можно на официальном портале "Капитал страны".

Для получения более подробной информации о мероприятии обращайтесь к Начальнику отдела развития и информационного сопровождения интернет-издания "Капитал страны" Татьяне Шипиловой.

тел.: 8 (968) 643-10-25

email: manager@kapital-rus.ru

web: http://kapital-rus.ru

Фото: официальный портал ММК