Экологичная энергоэффективность. ММК - лидер рейтинга «Капитала страны» за 2019 год
Интернет-издание «Капитал страны» проводит ежегодное награждение регионов России, победивших в конкурсе самых выдающихся достижений России, оказавших влияние на экономическое развитие страны.
Фабрика является одной из самых современных в России. Ее производительность достигает 5,5 млн тонн высококачественного агломерата в год. Открытие фабрики обошлось комбинату в 29,9 млрд рублей. Тем не менее это позволило существенно сократить негативное воздействие на окружающую среду и значительно повысить экологическую безопасность, благодаря оснащению производства 19-ю высокоэффективными природоохранными объектами.
Так, выбросы пыли в атмосферу сократились в два раза, уменьшившись на 2,1 тыс. тонн в год, диоксида серы – в четыре раза, показав снижение на 3,5 тыс. тонн в год, а выбросы бензапирена сократились в 16 раз. Помимо этого, сократились сбросы загрязняющих веществ в оборотную систему водоснабжения на 600 тонн в год, а также уменьшились технологические отходы аглоцеха на 13,75 тыс. тонн в год.
Открытие новой агломерационной фабрики является частью масштабной инвестиционной стратегии кардинального обновления производства и работы по повышению энергоэффективности ММК, реализация которых привела к получению престижной международной премии Energy Management Insight Awards в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности производства в соответствии с международным стандартом ISO 50001 в 2020 году.
Также комбинату удалось реализовать 188 энергоэффективных идей (из 771) с плановым годовым экономическим эффектом от внедрения 98,5 млн рублей, 7 малобюджетных высокоэффективных проектов (baby-capex), эффект от которых достиг порядка 30,3 млн рублей и другие проекты. При этом общая годовая экономия энергоресурсов ММК составила свыше 120 млн рублей, а суммарный экономический эффект от реализации различных направлений повышения энергоэффективности достиг 267,3 млн рублей.
Награждение победителей рейтинга интернет-издания «Капитал страны» «ТОП-10 лучших достижений 2020 года» состоится 24 марта и впервые пройдет на площадке Конгресс-центра Торгово-промышленной палаты. Гибридный формат проведения мероприятия предполагает как личное участие, так и возможность присоединиться к видеоконференции. Видеообращение (хронометраж 2 мин).
Рейтинг «ТОП-10 главных достижений регионов России за 2020 год», лидерами которого стали:
1 Пермский край
2 Ростовская область
3 Белгородская область
4 Ямало-Ненецкий автономный округ
5 Ленинградская область
6 Иркутская область
7 Амурская область
8 Архангельская область
9 Республика Дагестан
10 Приморский край
сформирован аналитиками издания, при поддержке ученых экспертов Финансового Университета.
Более подробную информацию по мероприятию можно получить обратившись к Руководителю отдела развития и информационного сопровождения интернет-издания «Капитал страны» Татьяне Шипиловой.
тел.: 8 (968) 643-10-25
web: http://kapital-rus.ru
email: manager@kapital-rus.ru
Фото: официальный сайт ММК
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