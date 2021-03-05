Сейшелы откроют границы для российских туристов

Сильвестра Радегонде уточнил, что посетить курорт смогут все иностранные путешественники, кроме туристов из стран Южной Африки.

В пятницу издание Seychelles News Angecy, ссылаясь на министра иностранных дел и туризма Сейшельских островов Сильвестра Радегонде, сообщило, что популярный курорт с 25 марта 2021 года откроет свои границы для иностранных туристов, в том числе и для граждан России. Отмечается, что посетить Сейшелы смогут путешественники с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус (сделанный за 3 дня до прибытия на остров). Также туристам не придется проходить двухнедельный карантин, однако они будут обязаны соблюдать социальную дистанцию и масочно-перчаточный режим, пишут Известия.

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