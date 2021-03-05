Россия и Казахстан нарастят нефтедобычу в рамках соглашения ОПЕК+

Следующая встреча ОПЕК+ состоится 1 апреля 2021 года.

Министры стран-участниц ОПЕК+ в четверг, 4 марта, провели заседание, в ходе которого было принято решение оставить нефтедобычу на прежнем уровне для всех государств, входящих в альянс, кроме России и Казахстана. Отмечается, что Москва должна нарастить добычу сырья на 130 тысяч баррелей в сутки, а Нур-Султан – на 20 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщает издание РБК, ссылаясь на текст официального коммюнике встречи.

Ранее "Капитал страны" писал, что энергетический проект "Северный поток-2" готов на 98%.

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