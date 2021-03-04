В Германии заявили, что "Северный поток-2" готов на 98%

Андреас Ширенбек уверен, что Россия сможет достроить и запустить вторую ветку трубопровода.

Руководитель немецкой компании Uniper Андреас Ширенбек в ходе ежегодной онлайн-конференции заявил, что на сегодняшний день трубопровод "Северный поток-2" готов на 98%. По его словам, организация очень внимательно следит за реализацией энергетического проекта, отметив, что технических препятствий для завершения его строительства нет. Также Андреас Ширенбек выразил уверенность, что Россия, несмотря на давление западных стран, сможет достроить и запустить "Северный поток 2", пишет Прайм.

Ранее стало известно, что компания Uniper завершила финансирование трубопровода.

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