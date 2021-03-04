Еще одна немецкая компания завершила финансирование "Северного потока-2"
В компании отказались назвать размер инвестиций, вложенных в строительство газопровода.
Топ-менеджер немецкой компании Uniper Андреас Ширенбек во время онлайн пресс-конференции сообщил, что организация завершила финансирование газового проекта "Северный поток-2".
"Мы можем подтвердить, что мы не планируем осуществлять платежи в будущем", – рассказал он.
Также Андреас Ширенбек отказался раскрывать сумму инвестиций, вложенных в строительство второй ветки газопровода, пишет ТАСС.
Напомним, что в конце февраля 2021 года немецкая фирма Wintershall Dea объявила о завершении финансирования "Северного потока-2".
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