Еще одна немецкая компания завершила финансирование "Северного потока-2"

В компании отказались назвать размер инвестиций, вложенных в строительство газопровода.

Топ-менеджер немецкой компании Uniper Андреас Ширенбек во время онлайн пресс-конференции сообщил, что организация завершила финансирование газового проекта "Северный поток-2".

"Мы можем подтвердить, что мы не планируем осуществлять платежи в будущем", – рассказал он.

Также Андреас Ширенбек отказался раскрывать сумму инвестиций, вложенных в строительство второй ветки газопровода, пишет ТАСС.

Напомним, что в конце февраля 2021 года немецкая фирма Wintershall Dea объявила о завершении финансирования "Северного потока-2".

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