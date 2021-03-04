Зеленский: "Северный поток-2" является сильным "ударом" по Украине
Украинский лидер рассказал, что Киев совместно с Вашингтоном и Брюсселем сделали очень "многое" для того, чтобы заморозить достройку трубопровод.
Если проект "Северный поток-2" будет введен в эксплуатацию, то это станет сильным "ударом" по Украине. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский на пресс-конференции с участием главы Евросовета Шарля Мишеля.
"Кроме Донбасса и Крыма, это будет еще один, третий, а может, даже четвертый", - заявил он.
Также Зеленский подчеркнул, что Киев совместно с Вашингтоном и Брюсселем сделали очень "многое" для того, чтобы заморозить строительство российского газового проекта, пишет РИА Новости.
Ранее в МИД Германии высказались о перспективах "Северного потока-2".
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