Зеленский: "Северный поток-2" является сильным "ударом" по Украине

Украинский лидер рассказал, что Киев совместно с Вашингтоном и Брюсселем сделали очень "многое" для того, чтобы заморозить достройку трубопровод.

Если проект "Северный поток-2" будет введен в эксплуатацию, то это станет сильным "ударом" по Украине. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский на пресс-конференции с участием главы Евросовета Шарля Мишеля.

"Кроме Донбасса и Крыма, это будет еще один, третий, а может, даже четвертый", - заявил он.

Также Зеленский подчеркнул, что Киев совместно с Вашингтоном и Брюсселем сделали очень "многое" для того, чтобы заморозить строительство российского газового проекта, пишет РИА Новости.

Ранее в МИД Германии высказались о перспективах "Северного потока-2".

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