Украинский депутат считает, что страна готовится к войне в Крыму и Донбассе

Ренат Кузьмин сообщил, что Украина готовится к реальному вооруженному конфликту.

Украинский депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин в интервью телеканалу "112" заявил, что страна готовится к реальным военным действиям, которые могут развернуться в Крыму и Донбассе. По его мнению, об этом говорят постоянные призывы Украины "кого-то убивать, что-то взрывать, подтягивать войска, отбирать что-то", а также заявление украинской стороны о том, что Минские договоренности нельзя выполнить, пишут Известия.

Ранее стало известно, что на Украине подсчитали убытки от запуска энергетического проекта "Северный поток-2".

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