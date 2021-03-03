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Захарова: Россия ответит на санкции США

03.03.2021 14:40
Комментарии: 1
Захарова: Россия ответит на санкции США

Мария Захарова сообщила, что Москва уже работает над ответом на санкции Вашингтона.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире ТК "Россия 1" заявила, что Москва обязательно ответит на новые санкции США, введенные против российских граждан и компаний. По ее словам, сейчас наша страна уже прорабатывает данный вопрос, пишет Коммерсант.

Напомним, что 2 марта Соединенные Штаты Америки наложили санкции против россиян и российских организаций из-за ареста главного критика Кремля Алексея Навального.

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В Кремле ответили на новые санкции ЕС и США против России
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16:53 0 0
Вася:

Смешно. Чем ответят-то?

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