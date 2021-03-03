В Кремле ответили на новые санкции ЕС и США против России

Дмитрий Песков назвал неприемлемыми новые западные санкции в отношении РФ.

Пресс-секретарь Кремля отреагировал на новые санкции Евросоюза и Соединенных Штатов Америки в отношении российских компаний и отдельных должностных лиц. По его словам, такие ограничительные меры являются вмешательством во внутренние дела России. Также он подчеркнул, что подобная санкционная политика ухудшает и без того непростые отношения Москвы с Брюсселем и Вашингтоном, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что Евросоюз и США ввели новые антироссийские санкции против РФ из-за ситуации вокруг российского оппозиционера Алексея Навального.

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